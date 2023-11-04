Ответственность за нарушения норм поведения мигрантами могут закрепить в КоАП регионов

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России предлагает внести в КоАП регионов ответственность для мигрантов за нарушения определенных норм поведения. Как отметила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, приезжие иностранцы должны перенимать культуру коренного народа России, а не вносить свою.

«Культуру поведения приезжий-мигрант должен перенимать нашу, коренного населения, а не вносить свою культуру <…>. В настоящее время в региональных законодательных актах об административных правонарушениях нет подобных составов, мы предлагаем субъектам установить подобные составы за нарушения определенных норм поведения с учетом тех особенностей, которые свойственны тому или иному субъекту», — сказала Казакова на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России — национальная политика: современный этап».