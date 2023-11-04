Ответственность за нарушения норм поведения мигрантами могут закрепить в КоАП регионов
08:50 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России предлагает внести в КоАП регионов ответственность для мигрантов за нарушения определенных норм поведения. Как отметила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, приезжие иностранцы должны перенимать культуру коренного народа России, а не вносить свою.
«Культуру поведения приезжий-мигрант должен перенимать нашу, коренного населения, а не вносить свою культуру <…>. В настоящее время в региональных законодательных актах об административных правонарушениях нет подобных составов, мы предлагаем субъектам установить подобные составы за нарушения определенных норм поведения с учетом тех особенностей, которые свойственны тому или иному субъекту», — сказала Казакова на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России — национальная политика: современный этап».
НОВОСТИ
- 09:00 04.11.2023
- Четыре БПЛА уничтожены над Белгородской и Курской областями
- 08:40 04.11.2023
- Тяжелые бои палестинского сопротивления с силами ЦАХАЛ идут на севере сектора Газа
- 08:30 04.11.2023
- США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией — NBC
- 22:40 03.11.2023
- Главу Еврокомиссии ожидают в Киеве с визитом 4 ноября - СМИ
- 22:10 03.11.2023
- По сообщению МИД Франции из Газы эвакуированы 34 француза - СМИ
- 21:10 03.11.2023
- Помощь Киеву сокращается из-за отсутствия в бюджете США новых средств - СМИ
- 20:30 03.11.2023
- Партию "Шанс" отстранили от выборов и обвинили в угрозе безопасности Молдавии
- 20:10 03.11.2023
- Палестина получит еще 65 млн долларов от Японии в качестве гуманитарной помощи
- 17:40 03.11.2023
- Нелегальным мигрантам в РФ хотят запретить открывать счета и заключать браки
- 17:12 03.11.2023
- Путин назвал свинством попытку Запада организовать руками Украины еврейский погром в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать