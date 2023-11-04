Четыре БПЛА уничтожены над Белгородской и Курской областями
09:00 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев предпринял очередную попытку атаковать объекты РФ беспилотниками, четыре БПЛА уничтожены российскими средствами ПВО над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей», — отметили в ведомстве.
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