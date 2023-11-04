Судьба Ливана не должна быть подчинена воле «Хезболлах» — лидер христианской партии
09:30 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шиитская партия «Хезболлах» действует в интересах Ирана и не учитывает мнение ливанского народа. С таким утверждением выступил в пятницу в интервью телестанции Al Arabiya лидер христианской партии Катаиб, депутат парламента Сами Жмайель.
«Судьба Ливана не должна быть подчинена воле „Хезболлах“, втянувшей страну в новую военную эскалацию на границе с Израилем, — подчеркнул он. — Мы сочувствуем населению сектора Газа и отвергаем массовые убийства мирных жителей, которые творит Израиль, но мы не готовы к тому, чтобы эта трагедия повторилась на ливанской земле».
По словам христианского политика, «урегулирование ближневосточного конфликта невозможно достичь путем войн и захвата заложников, для этого необходим мирный процесс».
Как считает Жмайель, международное сообщество должно осознать свою ответственность и оказать давление на Израиль «с тем, чтобы остановить кровопролитие и разрушения». По его мнению, «ситуация, в которой оказались сейчас палестинцы, невыносима, ни один народ не сможет вынести страданий, продолжающихся 75 лет».
Генеральный секретарь шиитской партии «Хезболлах» Хасан Насрулла выступил 3 ноября с телеобращением к своим сторонникам, в котором указал, что «полномасштабная война может начаться в Ливане только в случае израильской агрессии». По его словам, вооруженное крыло «Хезболлах» не участвовало в планировании операции «Наводнение Аль-Акса», которая была проведена 7 октября боевиками ХАМАС.
НОВОСТИ
- 10:30 04.11.2023
- В московских аэропортах будут проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов — МВД
- 10:00 04.11.2023
- Три самолета повреждены в результате атаки боевиков на авиабазу в Пакистане — Reuters
- 09:00 04.11.2023
- Четыре БПЛА уничтожены над Белгородской и Курской областями
- 08:50 04.11.2023
- Ответственность за нарушения норм поведения мигрантами могут закрепить в КоАП регионов
- 08:40 04.11.2023
- Тяжелые бои палестинского сопротивления с силами ЦАХАЛ идут на севере сектора Газа
- 08:30 04.11.2023
- США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией — NBC
- 22:40 03.11.2023
- Главу Еврокомиссии ожидают в Киеве с визитом 4 ноября - СМИ
- 22:10 03.11.2023
- По сообщению МИД Франции из Газы эвакуированы 34 француза - СМИ
- 21:10 03.11.2023
- Помощь Киеву сокращается из-за отсутствия в бюджете США новых средств - СМИ
- 20:30 03.11.2023
- Партию "Шанс" отстранили от выборов и обвинили в угрозе безопасности Молдавии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать