Судьба Ливана не должна быть подчинена воле «Хезболлах» — лидер христианской партии

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шиитская партия «Хезболлах» действует в интересах Ирана и не учитывает мнение ливанского народа. С таким утверждением выступил в пятницу в интервью телестанции Al Arabiya лидер христианской партии Катаиб, депутат парламента Сами Жмайель.

«Судьба Ливана не должна быть подчинена воле „Хезболлах“, втянувшей страну в новую военную эскалацию на границе с Израилем, — подчеркнул он. — Мы сочувствуем населению сектора Газа и отвергаем массовые убийства мирных жителей, которые творит Израиль, но мы не готовы к тому, чтобы эта трагедия повторилась на ливанской земле».

По словам христианского политика, «урегулирование ближневосточного конфликта невозможно достичь путем войн и захвата заложников, для этого необходим мирный процесс».

Как считает Жмайель, международное сообщество должно осознать свою ответственность и оказать давление на Израиль «с тем, чтобы остановить кровопролитие и разрушения». По его мнению, «ситуация, в которой оказались сейчас палестинцы, невыносима, ни один народ не сможет вынести страданий, продолжающихся 75 лет».

Генеральный секретарь шиитской партии «Хезболлах» Хасан Насрулла выступил 3 ноября с телеобращением к своим сторонникам, в котором указал, что «полномасштабная война может начаться в Ливане только в случае израильской агрессии». По его словам, вооруженное крыло «Хезболлах» не участвовало в планировании операции «Наводнение Аль-Акса», которая была проведена 7 октября боевиками ХАМАС.