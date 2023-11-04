Три самолета повреждены в результате атаки боевиков на авиабазу в Пакистане — Reuters
10:00 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть боевиков атаковали базу ВВС в центральной части Пакистана, в результате чего были повреждены три самолета и топливозаправщик. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пакистанских военных.
Отмечается, что военные ликвидировали трех боевиков, остальные нападавшие были окружены. В настоящее время проводится операция по зачистке района.
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