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НОВОСТИ

Три самолета повреждены в результате атаки боевиков на авиабазу в Пакистане — Reuters

10:00 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть боевиков атаковали базу ВВС в центральной части Пакистана, в результате чего были повреждены три самолета и топливозаправщик. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пакистанских военных.

Отмечается, что военные ликвидировали трех боевиков, остальные нападавшие были окружены. В настоящее время проводится операция по зачистке района.

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