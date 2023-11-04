Три самолета повреждены в результате атаки боевиков на авиабазу в Пакистане — Reuters

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть боевиков атаковали базу ВВС в центральной части Пакистана, в результате чего были повреждены три самолета и топливозаправщик. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пакистанских военных.

Отмечается, что военные ликвидировали трех боевиков, остальные нападавшие были окружены. В настоящее время проводится операция по зачистке района.