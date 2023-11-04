0
0
21
НОВОСТИ

В московских аэропортах будут проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов — МВД

10:30 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России в ближайшее время начнет проводить дактилоскопию и фотографирование мигрантов в аэропортах столицы. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

«Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться [приезжие]. И те „перевертыши“, как мы их называем, то есть лица, меняющие установочные данные, не смогут заехать на территорию РФ», — сказала она на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России — национальная политика: современный этап».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 04.11.2023
Три самолета повреждены в результате атаки боевиков на авиабазу в Пакистане — Reuters
0
100
09:30 04.11.2023
Судьба Ливана не должна быть подчинена воле «Хезболлах» — лидер христианской партии
0
155
09:00 04.11.2023
Четыре БПЛА уничтожены над Белгородской и Курской областями
0
170
08:50 04.11.2023
Ответственность за нарушения норм поведения мигрантами могут закрепить в КоАП регионов
0
177
08:40 04.11.2023
Тяжелые бои палестинского сопротивления с силами ЦАХАЛ идут на севере сектора Газа
0
232
08:30 04.11.2023
США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией — NBC
0
240
22:40 03.11.2023
Главу Еврокомиссии ожидают в Киеве с визитом 4 ноября - СМИ
0
633
22:10 03.11.2023
По сообщению МИД Франции из Газы эвакуированы 34 француза - СМИ
0
673
21:10 03.11.2023
Помощь Киеву сокращается из-за отсутствия в бюджете США новых средств - СМИ
0
801
20:30 03.11.2023
Партию "Шанс" отстранили от выборов и обвинили в угрозе безопасности Молдавии
0
812

Возврат к списку