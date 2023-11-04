В московских аэропортах будут проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов — МВД

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России в ближайшее время начнет проводить дактилоскопию и фотографирование мигрантов в аэропортах столицы. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

«Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться [приезжие]. И те „перевертыши“, как мы их называем, то есть лица, меняющие установочные данные, не смогут заехать на территорию РФ», — сказала она на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России — национальная политика: современный этап».