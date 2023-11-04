США продолжат поддерживать Израиль, но необходима гуманитарная пауза для уменьшения давления на Америку - Блинкен
11:30 04.11.2023 Источник: Интерфакс
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль заявил своим израильским коллегам, что их согласие на гуманитарную паузу поможет США снизить уровень давления, с которым Вашингтон сталкивается из-за поддержки операции в Газе, сообщил портал Axios.
Кроме того, по словам Блинкена, гуманитарная пауза поможет Израилю выиграть больше времени для своей наземной операции, говорится в сообщении.
"Послание Блинкена, по словам одного американского и двух израильских чиновников, звучало так: "Мы не хотим вас останавливать, но помогите нам помочь вам получить больше времени", - пишет портал.
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