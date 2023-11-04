Патриарх Кирилл удостоен президентской премии за укрепление единства нации
12:00 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен премии главы государства за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующий документ опубликован.
Отмечается, что премия 2023 года присуждена патриарху по предложению Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Священнослужителю также присвоено почетное звание лауреата премии.
НОВОСТИ
- 09:00 04.11.2023
- Четыре БПЛА уничтожены над Белгородской и Курской областями
- 08:40 04.11.2023
- Тяжелые бои палестинского сопротивления с силами ЦАХАЛ идут на севере сектора Газа
- 15:32 03.11.2023
- ВСУ потеряли за неделю на донецком направлении более 1 340 военных, 7 танков — МО РФ
- 15:00 03.11.2023
- ВС РФ сорвали попытки ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра
- 13:32 03.11.2023
- Власти Ивано-Франковской области сообщают о пожаре на военном объекте
- 10:05 03.11.2023
- Разведчики ВДВ рассказали о французских снайперах у Работина
- 09:32 03.11.2023
- Взрывы прогремели в Львовской области
- 22:05 02.11.2023
- Ирану хотелось бы избежать прямого конфликта с Израилем, считают в разведке США - CNN
- 21:50 02.11.2023
- Город Газа полностью окружен израильскими войсками – представитель ЦАХАЛ
- 20:40 02.11.2023
- Минобороны ФРГ привело данные по поставкам вооружений Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать