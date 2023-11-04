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Патриарх Кирилл удостоен президентской премии за укрепление единства нации

12:00 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен премии главы государства за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующий документ опубликован.

Отмечается, что премия 2023 года присуждена патриарху по предложению Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Священнослужителю также присвоено почетное звание лауреата премии.

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