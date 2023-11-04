В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
12:30 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в украинскую столицу. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
По его словам, ожидается ее выступление в украинском парламенте.
НОВОСТИ
- 13:00 04.11.2023
- Стрельба слышна вблизи штаб-квартиры президента в столице Гвинеи — Reuters
- 12:00 04.11.2023
- Патриарх Кирилл удостоен президентской премии за укрепление единства нации
- 11:30 04.11.2023
- США продолжат поддерживать Израиль, но необходима гуманитарная пауза для уменьшения давления на Америку - Блинкен
- 11:00 04.11.2023
- Патриарх объявил об обнаружении чудотворной Казанской иконы Богородицы
- 10:55 04.11.2023
- Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
- 10:30 04.11.2023
- В московских аэропортах будут проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов — МВД
- 10:00 04.11.2023
- Три самолета повреждены в результате атаки боевиков на авиабазу в Пакистане — Reuters
- 09:30 04.11.2023
- Судьба Ливана не должна быть подчинена воле «Хезболлах» — лидер христианской партии
- 09:00 04.11.2023
- Четыре БПЛА уничтожены над Белгородской и Курской областями
- 08:50 04.11.2023
- Ответственность за нарушения норм поведения мигрантами могут закрепить в КоАП регионов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать