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НОВОСТИ

В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

12:30 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в украинскую столицу. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

По его словам, ожидается ее выступление в украинском парламенте.

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