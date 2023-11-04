В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в украинскую столицу. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

По его словам, ожидается ее выступление в украинском парламенте.