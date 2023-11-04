Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

10:55

Глава Москвы поздравил горожан с Днем народного единства. По словам Сергея Собянина, этот праздник является напоминанием о героических страницах истории России, а также помогает гражданам страны сплотиться перед лицом испытаний.

"Мы – вместе. Мы – едины. И это единство заряжает каждого из нас энергией для больших дел на благо города и страны. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия", – отметил градоначальник в своем Telegram-канале.

Напомним, День народного единства отмечается в России 4 ноября уже почти 20 лет. Праздник связан с событиями 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освобождало Москву от польских интервентов.