Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
10:55 04.11.2023
Глава Москвы поздравил горожан с Днем народного единства. По словам Сергея Собянина, этот праздник является напоминанием о героических страницах истории России, а также помогает гражданам страны сплотиться перед лицом испытаний.
"Мы – вместе. Мы – едины. И это единство заряжает каждого из нас энергией для больших дел на благо города и страны. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия", – отметил градоначальник в своем Telegram-канале.
Напомним, День народного единства отмечается в России 4 ноября уже почти 20 лет. Праздник связан с событиями 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освобождало Москву от польских интервентов.
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