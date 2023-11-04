0
0
107
НОВОСТИ

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

10:55 04.11.2023

Глава Москвы поздравил горожан с Днем народного единства. По словам Сергея Собянина, этот праздник является напоминанием о героических страницах истории России, а также помогает гражданам страны сплотиться перед лицом испытаний.

"Мы – вместе. Мы – едины. И это единство заряжает каждого из нас энергией для больших дел на благо города и страны. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия", – отметил градоначальник в своем Telegram-канале.

Напомним, День народного единства отмечается в России 4 ноября уже почти 20 лет. Праздник связан с событиями 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освобождало Москву от польских интервентов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 04.11.2023
Четыре БПЛА уничтожены над Белгородской и Курской областями
0
81
08:40 04.11.2023
Тяжелые бои палестинского сопротивления с силами ЦАХАЛ идут на севере сектора Газа
0
91
15:32 03.11.2023
ВСУ потеряли за неделю на донецком направлении более 1 340 военных, 7 танков — МО РФ
0
180
15:00 03.11.2023
ВС РФ сорвали попытки ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра
0
190
13:32 03.11.2023
Власти Ивано-Франковской области сообщают о пожаре на военном объекте
0
184
10:05 03.11.2023
Разведчики ВДВ рассказали о французских снайперах у Работина
0
221
09:32 03.11.2023
Взрывы прогремели в Львовской области
0
210
22:05 02.11.2023
Ирану хотелось бы избежать прямого конфликта с Израилем, считают в разведке США - CNN
0
272
21:50 02.11.2023
Город Газа полностью окружен израильскими войсками – представитель ЦАХАЛ
0
293
20:40 02.11.2023
Минобороны ФРГ привело данные по поставкам вооружений Украине
0
277

Возврат к списку