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На встрече в Аммане Блинкену представят единую арабскую позицию по Газе

16:00 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единая позиция арабских стран по ситуации вокруг палестинского сектора Газа, которая не подразумевает двусмысленности, будет представлена государственному секретарю США Энтони Блинкену во время его встречи с главами МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и секретарем исполкома Организации освобождения Палестины, которая через некоторое время состоится в иорданской столице Аммане. Об этом сообщил официальный представитель египетского внешнеполитического ведомства Ахмед Абу Зейд.

«Единая арабская позиция, которая не допускает каких-либо колебаний или двусмысленности, будет доведена до сведения госсекретаря США на встрече в Аммане», — написал Абу Зейд на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter). По словам представителя МИД Египта, «она сводится к необходимости немедленного прекращения израильских атак, приоритету поступления гуманитарной помощи [жителям сектора Газа], недопущению перемещения палестинцев со своих земель и созданию независимого палестинского государства». «Это — [и есть] решение [палестинской проблемы]», — заключил Абу Зейд.

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