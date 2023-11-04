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Курс рубля будет сохраняться в нынешних параметрах — Силуанов

15:00 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс рубля стабилизировался и будет находится в нынешних параметрах, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Мы видим, что курс сейчас стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться. Поэтому бюджетное правило, бюджетная устойчивость, контроль за операциями агентов внешнеэкономической деятельности, — все это влияет на курс», — сказал Силуанов.

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