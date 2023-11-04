Армия Израиля дала жителям северных районов Газы 3 часа для эвакуации на юг анклава
14:00 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильская армия выделила 3 часа жителям северных районов сектора Газа для безопасной эвакуации на юг палестинского анклава. Об этом сообщил пресс-секретарь армии Израиля для СМИ на арабском языке Авихай Эдри.
Израильские силы «разрешат проезд по дороге Салах эд-Дин [между севером и югом Газы] сегодня между 13:00 и 16:00 (14:00 и 17:00 мск — прим. ТАСС)», — написал Эдри на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter). Он предложил палестинцам «в целях безопасности воспользоваться предоставленной возможностью и двигаться на юг [сектора Газа]».
«Если вы заботитесь о себе и своих близких, то следуйте в южный регион согласно инструкции армии Израиля», — отметил он. При обращении к жителям северных районов Газы Эдри добавил, что, по его убеждению, «лидеры ХАМАС уже позаботились о собственной защите».
НОВОСТИ
- 09:00 04.11.2023
- Четыре БПЛА уничтожены над Белгородской и Курской областями
- 08:40 04.11.2023
- Тяжелые бои палестинского сопротивления с силами ЦАХАЛ идут на севере сектора Газа
- 15:32 03.11.2023
- ВСУ потеряли за неделю на донецком направлении более 1 340 военных, 7 танков — МО РФ
- 15:00 03.11.2023
- ВС РФ сорвали попытки ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра
- 13:32 03.11.2023
- Власти Ивано-Франковской области сообщают о пожаре на военном объекте
- 10:05 03.11.2023
- Разведчики ВДВ рассказали о французских снайперах у Работина
- 09:32 03.11.2023
- Взрывы прогремели в Львовской области
- 22:05 02.11.2023
- Ирану хотелось бы избежать прямого конфликта с Израилем, считают в разведке США - CNN
- 21:50 02.11.2023
- Город Газа полностью окружен израильскими войсками – представитель ЦАХАЛ
- 20:40 02.11.2023
- Минобороны ФРГ привело данные по поставкам вооружений Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать