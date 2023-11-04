Армия Израиля дала жителям северных районов Газы 3 часа для эвакуации на юг анклава

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская армия выделила 3 часа жителям северных районов сектора Газа для безопасной эвакуации на юг палестинского анклава. Об этом сообщил пресс-секретарь армии Израиля для СМИ на арабском языке Авихай Эдри.

Израильские силы «разрешат проезд по дороге Салах эд-Дин [между севером и югом Газы] сегодня между 13:00 и 16:00 (14:00 и 17:00 мск — прим. ТАСС)», — написал Эдри на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter). Он предложил палестинцам «в целях безопасности воспользоваться предоставленной возможностью и двигаться на юг [сектора Газа]».

«Если вы заботитесь о себе и своих близких, то следуйте в южный регион согласно инструкции армии Израиля», — отметил он. При обращении к жителям северных районов Газы Эдри добавил, что, по его убеждению, «лидеры ХАМАС уже позаботились о собственной защите».