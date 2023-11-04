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Путин поддержал строительство мечети в парке «Патриот»

17:00 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идеей строительство мечети в парке «Патриот» Вооруженных сил РФ в Подмосковье.

После церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил главу государство за поддержку инициативы возведения такой мечети. По словам муфтия, проект согласовали, и сегодня была получена соответствующая резолюция главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Гайнутдин пригласил Путина в конце ноября — начале декабря принять участие в церемонии открытия памятного камня на месте строительства.

«Хорошая идея, — сказал в ответ Путин. — Ребята вместе сражаются».

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