Путин поддержал строительство мечети в парке «Патриот»

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идеей строительство мечети в парке «Патриот» Вооруженных сил РФ в Подмосковье.

После церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил главу государство за поддержку инициативы возведения такой мечети. По словам муфтия, проект согласовали, и сегодня была получена соответствующая резолюция главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Гайнутдин пригласил Путина в конце ноября — начале декабря принять участие в церемонии открытия памятного камня на месте строительства.

«Хорошая идея, — сказал в ответ Путин. — Ребята вместе сражаются».