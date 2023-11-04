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Швеция не предприняла шагов в отношении РПК для вступления страны в НАТО — Эрдоган

17:30 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не предприняла шагов в отношении деятельности запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК), необходимых для одобрения Анкарой вступления этой страны в НАТО.

«Они также сказали нам, что подготовили почву для экспорта оружия в Турцию из Швеции. Это правда, что они предприняли такие шаги по этим вопросам. Но, к сожалению, до сих пор не было принято никаких мер в отношении деятельности террористической организации РПК в Швеции. Никаких шагов не предпринято. Наша обязанность заключалась в том, чтобы передать этот вопрос в парламент, и мы это сделали», — заявил Эрдоган в интервью турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Казахстана. Его слова приводит газета Hürriyet.

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