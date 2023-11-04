Песков о «двойниках» президента: Путин у нас один
18:00 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков развеял мифы о «двойниках» Владимира Путина.
«Путин у нас один!» — заявил представитель Кремля, выступая на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».
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