Доля безналичных оплат в РФ превысила 80% — Набиуллина

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля оплат безналичными в России — уже больше 80%. Десять лет назад этот показатель составлял всего 25%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Один из показателей „продвинутости“ финансовой системы — доля оплаты безналичными. Вот сейчас у нас практически доля оплат безналичными — больше 80%», — сказала она, добавив, что 10 лет назад эта доля составляла лишь четверть.