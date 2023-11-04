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НОВОСТИ

Доля безналичных оплат в РФ превысила 80% — Набиуллина

18:30 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля оплат безналичными в России — уже больше 80%. Десять лет назад этот показатель составлял всего 25%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Один из показателей „продвинутости“ финансовой системы — доля оплаты безналичными. Вот сейчас у нас практически доля оплат безналичными — больше 80%», — сказала она, добавив, что 10 лет назад эта доля составляла лишь четверть.

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