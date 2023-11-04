Эрдоган заявил, что больше не воспринимает Нетаньяху как своего собеседника
19:00 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после действий Израиля в секторе Газа не воспринимает премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху как своего собеседника.
«В настоящее время у меня нет никаких контактов. Наш глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной. Конечно, он также общается с Палестиной и ХАМАС. Скажу так: Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника для нас в любом случае. Мы его вычеркнули», — заявил в интервью турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Казахстана. Его слова приводит газета Hürriyet.
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