Эрдоган заявил, что больше не воспринимает Нетаньяху как своего собеседника

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после действий Израиля в секторе Газа не воспринимает премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху как своего собеседника.

«В настоящее время у меня нет никаких контактов. Наш глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной. Конечно, он также общается с Палестиной и ХАМАС. Скажу так: Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника для нас в любом случае. Мы его вычеркнули», — заявил в интервью турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Казахстана. Его слова приводит газета Hürriyet.