Министр обороны Украины настойчиво попросил у главы Пентагона больше боеприпасов

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров обсудил по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином новый пакет военной помощи Киеву, ситуацию на поле боя, а также настоятельно просил больше боеприпасов. Об этом сообщил Умеров на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Обсудили последние обновления на поле боя и статус подготовки будущих сил. Настаивал на текущих потребностях Украины: больше боеприпасов для наших воинов», — написал министр обороны.