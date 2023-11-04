Министр обороны Украины настойчиво попросил у главы Пентагона больше боеприпасов
20:30 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров обсудил по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином новый пакет военной помощи Киеву, ситуацию на поле боя, а также настоятельно просил больше боеприпасов. Об этом сообщил Умеров на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
«Обсудили последние обновления на поле боя и статус подготовки будущих сил. Настаивал на текущих потребностях Украины: больше боеприпасов для наших воинов», — написал министр обороны.
НОВОСТИ
- 21:00 04.11.2023
- В Гвинее поймали и возвратили в тюрьму сбежавшего экс-президента
- 20:00 04.11.2023
- Песков предрек Киеву очень нелегкие времена
- 19:30 04.11.2023
- России невыгодно вести переговоры с Украиной - генерал Соболев
- 19:28 04.11.2023
- Сбер открыл исторический и современный офисы на выставке «Россия»
- 19:00 04.11.2023
- Эрдоган заявил, что больше не воспринимает Нетаньяху как своего собеседника
- 18:30 04.11.2023
- Доля безналичных оплат в РФ превысила 80% — Набиуллина
- 18:00 04.11.2023
- Песков о «двойниках» президента: Путин у нас один
- 17:30 04.11.2023
- Швеция не предприняла шагов в отношении РПК для вступления страны в НАТО — Эрдоган
- 17:00 04.11.2023
- Путин поддержал строительство мечети в парке «Патриот»
- 16:18 04.11.2023
- Школьники и студенты узнают, как стать настоящим предпринимателем на молодежном шоу Сбера «Гонка стартапов»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать