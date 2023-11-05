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НОВОСТИ

ВСУ нанесла удар крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Керчи

09:00 05.11.2023 Источник: Интерфакс

Министерство обороны России сообщило, что ПВО сбила 13 из 15 украинских крылатых ракет, летевших на судостроительный завод в Керчи, поврежден российских корабль.

"4 ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе", - говорится в сообщении.

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