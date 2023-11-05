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Аэропорт Гамбурга закрыли из-за инцидента с прорывом автомобиля на ВПП

09:28 05.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, прорвавшийся на автомобиле Audi без номеров на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Гамбурга и удерживающий в салоне четырехлетнего ребенка, вероятно, является этническим турком из германской федеральной земли Нижняя Саксония. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По ее информации, мужчина украл ребенка у матери и скрылся с ним. Незадолго до того, как сотрудники службы безопасности заметили мужчину в аэропорту, его жена позвонила в полицию и предупредила, что ее муж направляется с ребенком в аэропорт. Мужчине, предположительно, 35 лет. Он забаррикадировался в автомобиле вместе с ребенком, с ним установлен контакт. Беседа, по словам представителя местной полиции, ведется на турецком языке.

Как впоследствии сообщила полиция Гамбурга, причиной действий мужчины мог стать спор об опеке над ребенком. По данным агентства DPA, это четырехлетняя девочка. Авиасообщение в аэропорту полностью прекращено. Входы во все терминалы заблокированы. Затронуто почти 30 рейсов, порядка 3,2 тыс. пассажиров.

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