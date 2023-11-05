Сумма ущерба от наводнения в итальянской Тоскане подходит к миллиарду евро

11:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти итальянской области Тоскана, некоторые районы которой затопило из-за вызванного непогодой наводнения, оценивают масштаб нанесенного ущерба. Как пишет газета La Repubblica, он может достигать 1 млрд евро.

Издание отмечает, что пострадал не только жилой фонд, но и около половины из 500 компаний и предприятий в затронутых районах. Пока губернатор Тосканы Еудженио Джани заявил об ущербе в размере 300 млн евро, из которых почти 200 млн необходимы на восстановление инфраструктуры. Эти цифры не учитывают ущерб для пляжей и курортов, указывает газета.