Сумма ущерба от наводнения в итальянской Тоскане подходит к миллиарду евро
11:26 05.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Издание отмечает, что пострадал не только жилой фонд, но и около половины из 500 компаний и предприятий в затронутых районах. Пока губернатор Тосканы Еудженио Джани заявил об ущербе в размере 300 млн евро, из которых почти 200 млн необходимы на восстановление инфраструктуры. Эти цифры не учитывают ущерб для пляжей и курортов, указывает газета.
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