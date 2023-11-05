Сроки открытия аэропорта Гамбурга пока неизвестны. Полиция продолжает операцию
13:38 05.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Цифры по состоянию на 5 ноября: всего на сегодня было запланировано 286 рейсов (139 вылетов и 147 прилетов) с примерно 34,5 тыс. пассажирами. Согласно текущему статусу, уже отменен 61 рейс (34 вылета и 27 прилетов). В течение дня будут дальнейшие отмены и задержки», — отмечается в сообщении.
В субботу были отменены 6 вылетов и 4 прилета. 17 самолетов были перенаправлены в другие аэропорты. Затронуто 27 рейсов с около 3,2 тыс. пассажирами. В настоящее время неясно, когда полеты смогут возобновиться. Воздушная гавань закрыта. Полицейская операция продолжается.
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