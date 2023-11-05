0
0
18
НОВОСТИ

Сроки открытия аэропорта Гамбурга пока неизвестны. Полиция продолжает операцию

13:38 05.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чуть более 60 рейсов отменено в воскресенье в аэропорту Гамбурга в результате выезда на взлетно-посадочную полосу автомобиля, за рулем которого находился вооруженный мужчина. Об этом говорится в заявлении пресс-службы воздушной гавани.

«Цифры по состоянию на 5 ноября: всего на сегодня было запланировано 286 рейсов (139 вылетов и 147 прилетов) с примерно 34,5 тыс. пассажирами. Согласно текущему статусу, уже отменен 61 рейс (34 вылета и 27 прилетов). В течение дня будут дальнейшие отмены и задержки», — отмечается в сообщении.

В субботу были отменены 6 вылетов и 4 прилета. 17 самолетов были перенаправлены в другие аэропорты. Затронуто 27 рейсов с около 3,2 тыс. пассажирами. В настоящее время неясно, когда полеты смогут возобновиться. Воздушная гавань закрыта. Полицейская операция продолжается.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:15 05.11.2023
Так или иначе России со временем придется возобновить разговор с США - Песков
0
50
11:26 05.11.2023
Сумма ущерба от наводнения в итальянской Тоскане подходит к миллиарду евро
0
279
11:00 05.11.2023
Бригадный генерал приоткрыл планы ВСУ на зимний период
0
341
09:28 05.11.2023
Аэропорт Гамбурга закрыли из-за инцидента с прорывом автомобиля на ВПП
0
388
09:14 05.11.2023
Сегодня, 5 ноября, воздух в Москве может прогреться до +13С
0
355
09:00 05.11.2023
ВСУ нанесла удар крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Керчи
0
466
21:00 04.11.2023
В Гвинее поймали и возвратили в тюрьму сбежавшего экс-президента
0
937
20:30 04.11.2023
Министр обороны Украины настойчиво попросил у главы Пентагона больше боеприпасов
0
1096
20:00 04.11.2023
Песков предрек Киеву очень нелегкие времена
0
1109
19:30 04.11.2023
России невыгодно вести переговоры с Украиной - генерал Соболев
0
1233

Возврат к списку