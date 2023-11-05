От авиабазы США в Турции протестующих пришлось отгонять водометами и перцовым газом - СМИ
16:37 05.11.2023 Источник: РБК
В Турции полиция применила перцовый газ и водометы для разгона участников акции протеста против Израиля и США, которые предприняли попытку проникнуть на американскую авиабазу Инджирлик, передают агентство DHA и телеканал NTV.
Местные власти разрешили провести акцию на одном из бульваров, остальные улицы были перекрыты, передает NTV. Колонна протестующих приблизилась к базе в районе 14:00 (время совпадает с московским), после чего часть участников акции попытались проникнуть на объект по полю и полиция применила перцовый газ и водометы, сообщает телеканал.
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