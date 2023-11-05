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НОВОСТИ

Кризисную ситуацию в аэропорту Гамбурга удалось разрешить

17:28 05.11.2023 Источник: РБК

Вооруженный мужчина, прорвавшийся на машине в аэропорт Гамбурга с ребенком-заложником, сдался властям, говорится в сообщении немецкой полиции в X (бывший Twitter).

«Ситуация с захватом заложников разрешилась. Подозреваемый вместе со своей дочерью вышел из машины. Мужчина был задержан оперативниками без сопротивления. Ребенок, похоже, не пострадал», — сообщили в полиции.

Как отмечает Abendblatt, переговоры по освобождению ребенка продолжались с вчерашнего вечера, когда 35-летний мужчина (его имя не называется) прорвался на машине на взлетно-посадочную полосу аэропорта Гамбурга, взяв при этом свою четырехлетнюю дочь в заложники. Во время прорыва в аэропорт он несколько раз выстрелил в воздух, в полиции также не исключали, что у мужчины при себе могло быть взрывное устройство

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