Власти Парижа сообщают более чем о двух сотняхантисемитских инцидентов с начала операции в Газе

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 250 антисемитских действий зафиксировано в Париже и пригородах с начала эскалации израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил префект столичной полиции Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

«В столичной агломерации — Париже и департаментах О-де-Сен, Сен-Сен-Дени и Валь-де-Марн мы уже зафиксировали 257 актов антисемитизма с 7 октября. Это очень много, уже больше, чем было зарегистрировано за весь прошлый год», — сказал он.

Префект добавил, что полиция уже задержала «чуть менее 90 человек, почти половина из которых — иностранцы». По словам Нуньеса, он опасается «роста числа антисемитских действий по мере развития конфликта на Ближнем Востоке».