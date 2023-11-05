Власти Парижа сообщают более чем о двух сотняхантисемитских инцидентов с начала операции в Газе
18:00 05.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В столичной агломерации — Париже и департаментах О-де-Сен, Сен-Сен-Дени и Валь-де-Марн мы уже зафиксировали 257 актов антисемитизма с 7 октября. Это очень много, уже больше, чем было зарегистрировано за весь прошлый год», — сказал он.
Префект добавил, что полиция уже задержала «чуть менее 90 человек, почти половина из которых — иностранцы». По словам Нуньеса, он опасается «роста числа антисемитских действий по мере развития конфликта на Ближнем Востоке».
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