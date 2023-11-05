Нетаньяху: Не будет прекращения огня без возвращения заложников
18:30 05.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль не пойдет на временное прекращение огня в секторе Газа без предварительного освобождения всех удерживаемых там заложников. Эту позицию подтвердил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с военнослужащими ВВС страны.
«Хочу также, чтобы вы знали, что есть одна вещь, которую мы не сделаем: не будет прекращения огня без возвращения заложников. Это должно быть полностью исключено из нашего лексикона. Мы говорим это нашим друзьям и нашим врагам. Мы просто продолжим, пока не разобьем их. У нас нет альтернативы. Думаю, мы все это понимаем сегодня», — указал Нетаньяху.
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