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Аэропорт Гамбурга возобновил работу, но отмены и задержки рейсов еще присутствуют

20:11 05.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт Гамбурга начал принимать и отправлять рейсы после инцидента с вооруженным мужчиной, прорвавшимся в субботу на автомобиле без номеров на взлетно-посадочную полосу и через 18 часов после этого сдавшимся полиции.

«Возобновились первые взлеты и посадки. Однако сегодня по-прежнему происходят значительные отмены и задержки», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, размещенном на ее странице в социальной сети Х («икс», ранее Twitter). Пассажирам рекомендуется внимательно следить за статусом рейса и при необходимости обращаться в авиакомпании.

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