Аэропорт Гамбурга возобновил работу, но отмены и задержки рейсов еще присутствуют
20:11 05.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Возобновились первые взлеты и посадки. Однако сегодня по-прежнему происходят значительные отмены и задержки», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, размещенном на ее странице в социальной сети Х («икс», ранее Twitter). Пассажирам рекомендуется внимательно следить за статусом рейса и при необходимости обращаться в авиакомпании.
НОВОСТИ
- 18:50 05.11.2023
- В образцах грунта с астероида Бенну ученые обнаружили углерод и воду
- 18:30 05.11.2023
- Нетаньяху: Не будет прекращения огня без возвращения заложников
- 18:00 05.11.2023
- Власти Парижа сообщают более чем о двух сотняхантисемитских инцидентов с начала операции в Газе
- 17:28 05.11.2023
- Кризисную ситуацию в аэропорту Гамбурга удалось разрешить
- 16:37 05.11.2023
- От авиабазы США в Турции протестующих пришлось отгонять водометами и перцовым газом - СМИ
- 15:25 05.11.2023
- В Центре Келдыша сообщили, что готовится проект космического аппарата с плазменным двигателем
- 13:38 05.11.2023
- Сроки открытия аэропорта Гамбурга пока неизвестны. Полиция продолжает операцию
- 13:15 05.11.2023
- Так или иначе России со временем придется возобновить разговор с США - Песков
- 11:26 05.11.2023
- Сумма ущерба от наводнения в итальянской Тоскане подходит к миллиарду евро
- 11:00 05.11.2023
- Бригадный генерал приоткрыл планы ВСУ на зимний период
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать