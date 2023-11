Украинцы готовятся «постоянно жить в условиях войны» - СМИ

Все больше жителей Украины пессимистично оценивают вероятность быстрого завершения конфликта. Об этом написала в воскресенье газета The New York Times.



В условиях, когда украинская армия увязла в окопах вдоль линии фронта, а поставки оружия от союзников запаздывают и могут начать сокращаться, опросы и интервью свидетельствуют о росте пессимизма, пишет издание. Оно указывает, что оптимизм украинцев был подорвал и теперь страна готовится «постоянно жить в условиях войны».



Газета напоминает, что, согласно исследованию Киевского международного института социологии, уровень доверия украинцев к правительству сократился с 74% в мае до 39% в октябре. «Следует быть честными. Люди становятся пессимистами», — сказал The New York Times заместитель директора этого института Антон Грушецкий. Он пояснил, что украинцы не чувствуют себя в безопасности и пытаются найти виновных в этом. В них растет злость из-за коррумпированности украинского правительства и недостаточной расторопности Запада в предоставлении военной помощи, добавил Грушецкий.