Украинцы готовятся «постоянно жить в условиях войны» - СМИ
09:40 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В условиях, когда украинская армия увязла в окопах вдоль линии фронта, а поставки оружия от союзников запаздывают и могут начать сокращаться, опросы и интервью свидетельствуют о росте пессимизма, пишет издание. Оно указывает, что оптимизм украинцев был подорвал и теперь страна готовится «постоянно жить в условиях войны».
Газета напоминает, что, согласно исследованию Киевского международного института социологии, уровень доверия украинцев к правительству сократился с 74% в мае до 39% в октябре. «Следует быть честными. Люди становятся пессимистами», — сказал The New York Times заместитель директора этого института Антон Грушецкий. Он пояснил, что украинцы не чувствуют себя в безопасности и пытаются найти виновных в этом. В них растет злость из-за коррумпированности украинского правительства и недостаточной расторопности Запада в предоставлении военной помощи, добавил Грушецкий.
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