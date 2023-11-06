После 4-летней паузы возобновляются консультации США и КНР по контролю над вооружениями
09:50 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Речь при этом не идет о начале КНР и США переговоров о сокращении стратегических наступательных вооружений. Новые встречи, как сообщила 1 ноября газета The Wall Street Journal, будут представлять собой, по замыслу американской администрации, в первую очередь обсуждение возможных путей предотвращения недопонимания в сфере стратегической стабильности между Вашингтоном и Пекином.
Американскую делегацию на консультациях возглавит помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт. Ее визави будет директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо.
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