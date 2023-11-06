После 4-летней паузы возобновляются консультации США и КНР по контролю над вооружениями

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американо-китайские консультации по контролю над вооружениями пройдут в понедельник в Вашингтоне. В последний раз такого рода контакты между Китаем и Соединенными Штатами состоялись еще в период пребывания у власти предыдущего американского президента Дональда Трампа — в июле 2019 года. Таким образом, данный диалог не поддерживался на протяжении примерно четырех с половиной лет.



Речь при этом не идет о начале КНР и США переговоров о сокращении стратегических наступательных вооружений. Новые встречи, как сообщила 1 ноября газета The Wall Street Journal, будут представлять собой, по замыслу американской администрации, в первую очередь обсуждение возможных путей предотвращения недопонимания в сфере стратегической стабильности между Вашингтоном и Пекином.



Американскую делегацию на консультациях возглавит помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт. Ее визави будет директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо.



