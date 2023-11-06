Украина не может позволить себе зависеть только от поддержки США - Кулеба

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев не может позволить себе зависеть лишь от поддержки США и поэтому в настоящее время активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt.



«Если Запад не может выиграть эту войну, то какую войну он может выиграть? Что касается того, что может произойти в 2024 году [после выборов в США], то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что мы не можем позволить себе зависеть только от американской поддержки», — сказал Кулеба. «Именно поэтому мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращиваем объемы производства и милитаризируем нашу экономику», — подчеркнул он.



При этом министр заметил, что европейская поддержка все еще существует и ее часто недооценивают. «Я думаю, что благодаря нашим друзьям в Европе и других странах нам не нужно бояться сценария гибели», — заявил глава МИД Украины.



