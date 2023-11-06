0
0
153
НОВОСТИ

Украина не может позволить себе зависеть только от поддержки США - Кулеба

10:30 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев не может позволить себе зависеть лишь от поддержки США и поэтому в настоящее время активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt.

«Если Запад не может выиграть эту войну, то какую войну он может выиграть? Что касается того, что может произойти в 2024 году [после выборов в США], то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что мы не можем позволить себе зависеть только от американской поддержки», — сказал Кулеба. «Именно поэтому мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращиваем объемы производства и милитаризируем нашу экономику», — подчеркнул он.

При этом министр заметил, что европейская поддержка все еще существует и ее часто недооценивают. «Я думаю, что благодаря нашим друзьям в Европе и других странах нам не нужно бояться сценария гибели», — заявил глава МИД Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:50 06.11.2023
После 4-летней паузы возобновляются консультации США и КНР по контролю над вооружениями
0
152
09:40 06.11.2023
Украинцы готовятся «постоянно жить в условиях войны» - СМИ
0
165
20:11 05.11.2023
Аэропорт Гамбурга возобновил работу, но отмены и задержки рейсов еще присутствуют
0
853
18:50 05.11.2023
В образцах грунта с астероида Бенну ученые обнаружили углерод и воду
0
927
18:30 05.11.2023
Нетаньяху: Не будет прекращения огня без возвращения заложников
0
1043
18:00 05.11.2023
Власти Парижа сообщают более чем о двух сотнях антисемитских инцидентов с начала операции в Газе
0
988
17:28 05.11.2023
Кризисную ситуацию в аэропорту Гамбурга удалось разрешить
0
880
16:37 05.11.2023
От авиабазы США в Турции протестующих пришлось отгонять водометами и перцовым газом - СМИ
0
899
15:25 05.11.2023
В Центре Келдыша сообщили, что готовится проект космического аппарата с плазменным двигателем
0
1008
13:38 05.11.2023
Сроки открытия аэропорта Гамбурга пока неизвестны. Полиция продолжает операцию
0
1030

Возврат к списку