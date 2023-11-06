В Зеленый день СберМобайл делает особые предложения новым абонентам
11:55 06.11.2023
Оператор СберМобайл поддержал ежегодную акцию Сбера Зеленый день Для новых абонентов мобильного оператора станут доступны особые предложения, сообщает пресс-служба Сбера.
Пользователи смогут пользоваться тарифом «Премиум» в течение года со скидкой 60%. В тариф входит 1500 минут для разговоров по России и 45 гигабайтов интернета ежемесячно. Кроме того, для абонентов включена услуга «Телеграм при нуле», которая позволяет общаться в мессенджере с помощью текстовых сообщений при нулевом балансе. Помимо этого, для владельцев тарифа действует кешбэк 5% бонусами СберСпасибо, безлимит на мессенджеры и сервисы группы Сбера, а неизрасходованные пакеты минут и гигабайтов переносятся на следующий месяц при своевременном пополнении баланса.
С 9 по 12 ноября у всех клиентов СберМобайл появится возможность вернуть 50% бонусов СберСпасибо от суммы бонусов, которыми была оплачена мобильная связь. Например, при оплате связи 300 бонусами СберСпасибо СберМобайл вернет половину.
На все время проведения акции на тарифах «Лайт» и «Оптимум» для подписчиков СберПрайм трафик на HiFi-стриминг Звук будет доступен безлимитно. В тарифы автоматически подключается бесплатная опция для прослушивания музыки.
Сбер шестой год подряд проводит акцию Зеленый день, которая приурочена ко дню рождения банка. В рамках акции Сбер и его партнеры делают особые предложения по своим продуктам.
С 6 ноября, на три дня раньше, Зеленый день стартует для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+. До 12 ноября будут доступны особые условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам и другим финансовым продуктам.
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