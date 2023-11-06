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НОВОСТИ

В секторе Газа в результате ударов Израиля за ночь погибли более 200 человек погибли - СМИ

12:10 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 200 человек погибли в палестинском секторе Газа в результате ударов израильских сил. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав.

Ранее армия Израиля сообщила, что ее истребители за сутки атаковали 450 военных объектов ХАМАС в анклаве.

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