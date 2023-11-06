В секторе Газа в результате ударов Израиля за ночь погибли более 200 человек погибли - СМИ
12:10 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее армия Израиля сообщила, что ее истребители за сутки атаковали 450 военных объектов ХАМАС в анклаве.
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