Ирландия примет меры, чтобы сократить приток украинских беженцев - СМИ
12:50 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно изданию, ирландское правительство «надеется до конца этого года принять меры, обязующие украинских беженцев платить за проживание и [предусматривающие] изменения [в выплатах] их социальных пособий». Отмечается, что детали этих мер «пока не согласованы».
Газета цитирует Варадкара, по словам которого «необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев, чтобы [у властей Ирландии] было больше времени для решения проблем с их размещением и других вопросов». Согласно премьеру, ирландские власти более не располагают возможностями размещения беженцев и вынуждены селить их в палатки.
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