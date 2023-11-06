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Ирландия примет меры, чтобы сократить приток украинских беженцев - СМИ

12:50 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирландии планируют принять меры для сокращения притока в страну украинских беженцев, предусматривающие, в частности, отмену их бесплатного проживания. Как сообщила 5 ноября газета Irish Times со ссылкой на премьер-министра страны Лео Варадкара, это связано с нехваткой мест в объектах их размещения.

Согласно изданию, ирландское правительство «надеется до конца этого года принять меры, обязующие украинских беженцев платить за проживание и [предусматривающие] изменения [в выплатах] их социальных пособий». Отмечается, что детали этих мер «пока не согласованы».

Газета цитирует Варадкара, по словам которого «необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев, чтобы [у властей Ирландии] было больше времени для решения проблем с их размещением и других вопросов». Согласно премьеру, ирландские власти более не располагают возможностями размещения беженцев и вынуждены селить их в палатки.

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