Трагедия на Ближнем Востоке политический провал международной дипломатии - Боррель

13:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трагедия на Ближнем Востоке представляет собой моральный и политический провал международной дипломатии, которая не приложила достаточно усилий для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая с программной речью на ежегодной конференции послов ЕС.



«Происходящая трагедия на Ближнем Востоке — это результат коллективного политического и морального провала, — сказал он. — И израильский, и палестинский народы платят высокую цену за этот провал, и она будет только расти». «Этот моральный и политический провал — результат реального недостатка желания решить проблему между Израилем и Палестиной, — подчеркнул Боррель. — Да, мы были формально привержены решению на основе двух государств, но без реальной дорожной карты, чтобы достичь результата».



По словам Борреля, конфликт между Израилем и Палестиной не является религиозным или этническим. «Это национальная проблема — двух народов, у которых есть равные права жить на этой земле», — добавил он.



При этом глава евродипломатии подчеркнул, что последствия конфликта наблюдаются во всем мире, включая страны ЕС. По его словам, Евросоюз должен бороться с проявлениями антисемитизма и антиисламизма в Европе, где только во Франции за месяц произошли свыше 1 тыс. антисемитских актов. «Нужно избегать импорта ближневосточного конфликта в Европу. Только во Франции с 7 октября произошло более 1 тыс. антисемитских инцидентов. С этим надо бороться, антисемитизм и антиисламизм абсолютно неприемлемы», — сказал Боррель.



