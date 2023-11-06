На время акции Зеленый день партнеры Сбера увеличили кешбэк

13:40

Компании – партнеры Сбера подготовили для клиентов специальные предложения на время акции Сбера Зеленый день, который в этом году пройдет с 9 по 12 ноября (для владельцев подписки СберПрайм и СберПрайм+ акция начнется 6 ноября). Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

С 6 ноября для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ повышенный кешбэк на маркетплейсе Мегамаркет составит до 80% бонусами СберСпасибо, при оплате картами Сбера или по SberPay (без подписки СберПрайм) – до 60%, при оплате картами любых других банков – до 50%. С 9 ноября кешбэк станет больше. Кроме того, маркетплейс предложит скидки до 85%, а на избранные товары – до 45% от первой цены на рынке.

С подпиской СберПрайм или СберПрайм+ клиенты СберМаркета получат возможность вернуть бонусами СберСпасибо 100% суммы за покупку отдельных товаров, а также дополнительные бонусы. Кроме того, СберМаркет разыграет среди своих пользователей 1 млн бонусов СберСпасибо. Для участия нужно до окончания акции сделать хотя бы один заказ в СберМаркете из любого магазина или ресторана и оплатить его СберКартой.

Пользователи Самоката в период акции смогут приобрести товары с кешбэком 5%. На первый заказ новые клиенты сервиса получат кешбэк 20%. С подпиской СберПрайм или СберПрайм+ кешбэк на первый заказ будет выше – 25%, а на все остальные заказы – от 7 до 11% (это зависит от суммы заказа).

Клиенты СБЕР ЕАПТЕКИ с подпиской СберПрайм до 12 ноября смогут вернуть бонусами СберСпасибо 25% за покупки свыше 1750 руб., а остальные участники программы лояльности с 9 по 12 ноября – 20% за покупки от 1750 руб.