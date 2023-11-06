Проигравших местные выборы Санду и ее партию нужно отстранить от власти - Додон

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционные политические силы Молдавии должны вместе добиться отстранения от власти президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности (ПДС) после их поражения на выборах в местные органы власти в воскресенье. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон, который возглавляет Партию социалистов, показавшую на этих выборах лучший результат среди других формирований.



«Оппозиционные партии должны объединить усилия, чтобы добиться досрочных выборов главы государства и парламента после того, как поддерживающая Санду правящая партия потерпела сокрушительное поражение на выборах, несмотря на задействованный административный ресурс, нарушения закона, беспрецедентное давление на оппозицию, закрытие партий и десятков телеканалов, других СМИ. По предварительным данным ЦИК, они проиграли борьбу за пост мэра в 30 из 36 городов страны, в том числе в Кишиневе и двух крупнейших — Бельцы и Орхей», — сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС. По его словам, итоги голосования говорят о том, «ПДС утеряла полученные на выборах 2021 года симпатии большинства избирателей из-за провалов во внутренней и внешней политике, которые поставили страну на грань экономической катастрофы».



