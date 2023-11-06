Проигравших местные выборы Санду и ее партию нужно отстранить от власти - Додон
14:20 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Оппозиционные партии должны объединить усилия, чтобы добиться досрочных выборов главы государства и парламента после того, как поддерживающая Санду правящая партия потерпела сокрушительное поражение на выборах, несмотря на задействованный административный ресурс, нарушения закона, беспрецедентное давление на оппозицию, закрытие партий и десятков телеканалов, других СМИ. По предварительным данным ЦИК, они проиграли борьбу за пост мэра в 30 из 36 городов страны, в том числе в Кишиневе и двух крупнейших — Бельцы и Орхей», — сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС. По его словам, итоги голосования говорят о том, «ПДС утеряла полученные на выборах 2021 года симпатии большинства избирателей из-за провалов во внутренней и внешней политике, которые поставили страну на грань экономической катастрофы».
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