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После провала контрнаступления ВСУ Зеленский стал более раздраженным - СМИ

15:35 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский президент Владимир Зеленский стал более раздраженным на фоне провала контрнаступления ВСУ и нарастающей усталости Запада от конфликта на Украине. Такое мнение выразил политический обозреватель британского журнала The Spectator Марк Галеотти.

По его мнению, «в эти дни из Киева доносится совсем другой тон». Галеотти отметил, что Зеленскому, которого еще несколько месяцев назад торжественно встречали в западных столицах, во время недавнего визита в Вашингтон не дали выступить с публичным обращением к Палате представителей Конгресса США и даже не пригласили на ток-шоу популярной телеведущей Опры Уинфри. Колумнист указал, что в интервью американскому журналу Time «украинский президент звучал рассерженно». «Постоянная борьба за сохранение международной поддержки, похоже, дает о себе знать», — написал Галеотти.

Кроме того, обозреватель обратил внимание на вышедшее на прошлой неделе интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного британскому журналу The Economist, в котором тот заявил, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. Галеотти подчеркнул, что и Зеленский, и Залужный выглядят «уставшими и даже подавленными». При этом он назвал бесспорными слова Залужного о том, что Киев вряд ли сможет добиться прорыва российской обороны в ближайшее время.

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