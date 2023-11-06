После провала контрнаступления ВСУ Зеленский стал более раздраженным - СМИ
15:35 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его мнению, «в эти дни из Киева доносится совсем другой тон». Галеотти отметил, что Зеленскому, которого еще несколько месяцев назад торжественно встречали в западных столицах, во время недавнего визита в Вашингтон не дали выступить с публичным обращением к Палате представителей Конгресса США и даже не пригласили на ток-шоу популярной телеведущей Опры Уинфри. Колумнист указал, что в интервью американскому журналу Time «украинский президент звучал рассерженно». «Постоянная борьба за сохранение международной поддержки, похоже, дает о себе знать», — написал Галеотти.
Кроме того, обозреватель обратил внимание на вышедшее на прошлой неделе интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного британскому журналу The Economist, в котором тот заявил, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. Галеотти подчеркнул, что и Зеленский, и Залужный выглядят «уставшими и даже подавленными». При этом он назвал бесспорными слова Залужного о том, что Киев вряд ли сможет добиться прорыва российской обороны в ближайшее время.
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