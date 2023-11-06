0
0
0
НОВОСТИ

Глава ЕК считает, что для деэскалации Китай должен воспользоваться своим влиянием на ХАМАС и Иран

15:45 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай должен воспользоваться своим влиянием на ХАМАС и Иран с целью избежать эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на ежегодной конференции послов ЕС.

«Каждую меру влияния Пекина на ХАМАС и Иран нужно использовать, чтобы избежать эскалации», — сказала она.

Как заявил ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, украинский конфликт и проблема Палестины требуют кардинального решения, а Китай и Евросоюз должны оказать содействие их урегулированию. Как уточнил китайский лидер, решение проблем в одностороннем порядке может привести к возникновению дисбаланса и эскалации. Он подчеркнул, что процесс урегулирования должен опираться на устойчивый и эффективный механизм по обеспечению безопасности».

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы наземной военной операции в секторе Газа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:35 06.11.2023
После провала контрнаступления ВСУ Зеленский стал более раздраженным - СМИ
0
94
14:40 06.11.2023
Более 6,5 млн украинцев и были убиты или угнаны в немецкие лагерям в 1941–1943 годах - архив
0
159
14:30 06.11.2023
За оформление СберКарты во время акции Зеленый день начислят бонусы СберСпасибо
0
161
14:20 06.11.2023
Проигравших местные выборы Санду и ее партию нужно отстранить от власти - Додон
0
208
13:40 06.11.2023
На время акции Зеленый день партнеры Сбера увеличили кешбэк
0
226
13:25 06.11.2023
Трагедия на Ближнем Востоке политический провал международной дипломатии - Боррель
0
276
12:50 06.11.2023
Ирландия примет меры, чтобы сократить приток украинских беженцев - СМИ
0
291
12:10 06.11.2023
В секторе Газа в результате ударов Израиля за ночь погибли более 200 человек погибли - СМИ
0
313
11:55 06.11.2023
В Зеленый день СберМобайл делает особые предложения новым абонентам
0
318
10:30 06.11.2023
Украина не может позволить себе зависеть только от поддержки США - Кулеба
0
471

Возврат к списку