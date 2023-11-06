Глава ЕК считает, что для деэскалации Китай должен воспользоваться своим влиянием на ХАМАС и Иран
15:45 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Каждую меру влияния Пекина на ХАМАС и Иран нужно использовать, чтобы избежать эскалации», — сказала она.
Как заявил ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, украинский конфликт и проблема Палестины требуют кардинального решения, а Китай и Евросоюз должны оказать содействие их урегулированию. Как уточнил китайский лидер, решение проблем в одностороннем порядке может привести к возникновению дисбаланса и эскалации. Он подчеркнул, что процесс урегулирования должен опираться на устойчивый и эффективный механизм по обеспечению безопасности».
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы наземной военной операции в секторе Газа.
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