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С 7 октября число погибших в секторе Газа превысило 10 тысяч - СМИ

16:40 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в секторе Газа после начала 7 октября очередной эскалации на Ближнем Востоке возросло до 10 022. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

По данным ведомства, среди жертв не менее 4 104 детей.

В Минздраве констатировали «абсолютную неспособность разрушенной системы здравоохранения анклава оказывать помощь и спасать жизни пострадавших [от военных действий] и лиц, страдающих различными заболеваниями», а также призвали к «незамедлительному созданию гуманитарного коридора для ввоза в Газу медикаментов и топлива и вывоза раненых».

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