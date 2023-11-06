Три четверти избирателей не поддержало власти Молдавии на местных выборах - Додон
16:50 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Правящая партия и Санду потерпели сокрушительное поражение на выборах. Обладая всей властью в стране, всеми СМИ, имея поддержку послов и рекордную финансовую помощь извне, власти не удалось заручиться поддержкой граждан, которые не поддались на шантаж и давление. Результаты выборов свидетельствуют, что 75% населения выступают против правящей партии. И как бы ее представители ни пытались сейчас делать хорошую мину при плохой игре, 2024 год будет чрезвычайно сложным для них», — отметил Додон.
Он подчеркнул, что за последние пару лет правящая партия растеряла свыше 200 тыс. своих сторонников. Ранее Додон призвал оппозиционные политические силы Молдавии объединить усилия, чтобы добиться отставки и досрочных выборов парламента и президента.
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