На переговорах в Анкаре Фидан и Блинкен обсудили процесс приема Швеции в НАТО
17:10 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В ходе встречи в министерстве иностранных дел также обсуждался процесс расширения НАТО в рамках членства Швеции, двусторонние и региональные вопросы, — сообщил ТАСС источник в МИД Турции по итогам переговоров. — В ходе встречи министр иностранных дел Фидан указал своему американскому коллеге Блинкену на неприемлемость бомбардировок гражданских объектов и разрушения инфраструктуры в Газе».
Президент Турции подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его на рассмотрение парламента 23 октября. Турецкие власти ранее заявляли о возможности рассмотрения заявки королевства с началом осенней сессии парламента в октябре.
Протокол ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Турция и Венгрия. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле, однако турецкая сторона тогда выдвинула ряд условий одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции в ЕС.
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