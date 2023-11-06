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НОВОСТИ

По Нахарии и Хайфе с юга Ливана боевики ХАМАС выпустили 16 ракет

19:10 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное крыло радикального движения ХАМАС — «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — взяло на себя ответственность за обстрел северных районов Израиля из минометных установок. Об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в его телеграм-канале.

В нем указывается, что боевики выпустили 16 реактивных снарядов с территории Южного Ливана в сторону еврейского поселения Нахария и южных окраин города Хайфа. «Эта операция проведена в ответ на массовые убийства мирных жителей в секторе Газа», — отмечается в тексте.

В свою очередь вооруженное крыло шиитской партии «Хезболлах» сообщило в своем заявлении об атаке на позиции израильской армии возле поселения Авивим, а также на блокпосты в Эр-Рахебе, Эль-Маликии и Джель-эд-Дейре. В нем утверждается, что в результате прямого попадания ракет в рядах противника есть убитые и раненые.

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