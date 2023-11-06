Британский телеканал назвал турне Блинкена по странам Ближнего Востока повалом
19:20 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он напомнил, что за последние дни Блинкен посетил Израиль, Западный берег реки Иордан, Иорданию, Ирак и Турцию, но эти визиты «похожи на дорогу в никуда». Уэгхорн предположил, что поездка госсекретаря США преследовала три цели, ни одна из которых не была достигнута.
Во-первых, согласно обозревателю, Блинкен хотел убедить Израиль сделать гуманитарную паузу в боевых действиях, чтобы как можно больше предметов первой необходимости могли быть доставлены до оказавшихся в блокаде жителей сектора Газа. Однако это предложение было отклонено: израильские власти готовы пойти на такой шаг только после освобождения удерживаемых боевиками палестинского радикального движения ХАМАС заложников.
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