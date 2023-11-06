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НОВОСТИ

Британский телеканал назвал турне Блинкена по странам Ближнего Востока повалом

19:20 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турне госсекретаря США Энтони Блинкена по странам Ближнего Востока завершилось провалом. Такое мнение выразил внешнеполитический обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн.

Он напомнил, что за последние дни Блинкен посетил Израиль, Западный берег реки Иордан, Иорданию, Ирак и Турцию, но эти визиты «похожи на дорогу в никуда». Уэгхорн предположил, что поездка госсекретаря США преследовала три цели, ни одна из которых не была достигнута.

Во-первых, согласно обозревателю, Блинкен хотел убедить Израиль сделать гуманитарную паузу в боевых действиях, чтобы как можно больше предметов первой необходимости могли быть доставлены до оказавшихся в блокаде жителей сектора Газа. Однако это предложение было отклонено: израильские власти готовы пойти на такой шаг только после освобождения удерживаемых боевиками палестинского радикального движения ХАМАС заложников.

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