Спецпредставитель ЕС пообещал Грузии членство в Евросоюзе

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирк Шубель заявил, что Грузия в будущем станет членом Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства по итогам переговоров премьер-министра республики Ираклий Гарибашвили со специальными представителями ЕС по вопросам Восточного партнерства и стран — членов Евросоюза в Тбилиси.



«Евросоюз стоит рядом с Грузией, и мы не сомневаемся, что в будущем страна станет членом Европейского союза», — цитирует пресс-служба слова Шубеля.



