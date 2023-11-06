Сбер ожидает, что акцией Зеленый день в этом году воспользуются 7 миллионов человек

19:50

Сбер запустил очередную ежегодную акцию Зеленый день, приуроченную к своему дню рождения – она предусматривает скидки и другие особые предложения: с 6 по 12 ноября акция продлится для владельцев подписки СберПрайм и СберПрайм+, с 9 по 12 ноября для остальных клиентов.

«Впервые Сбер провел Зеленый день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась, – напомнил журналистам первый зампред Сбера Кирилл Царев. – Мы рады предоставить нашим клиентам выгодные возможности для решения финансовых вопросов и ежедневных задач в различных сферах жизни, экономя время и деньги. Зеленый день – традиционная акция Сбера, которую наши клиенты заранее ждут и планируют покупки или финансовые решения под дни ее проведения. Мы ожидаем, что в этом году более 7 млн человек совершат покупки, используя специальные предложения банка и партнеров».

Уже в преддверии Зеленого дня, с 10 октября, Сбер запустил розыгрыш 100 млн бонусов СберСпасибо, отметил Кирилл Царев. «Совершая простые действия – всего 5 покупок от 1000 руб. по любой карте Сбера/SberPay, каждый человек получил шанс выиграть до 1 млн бонусов СберСпасибо, чтобы потратить их на сам Зеленый день», – пояснил он.

В этом году необычны сроки проведения акции. «Обычно распродажи длятся 1-2 дня, но в этом году Зеленый день мы продлили с двух до четырех дней – с 9 по 12 ноября, – отметил первый зампред Сбера. – Мы понимаем, как важно нашим клиентам грамотно и экономно подходить к своим финансам, особенно сейчас. Поэтому все клиенты будут иметь доступ к скидкам 4 дня, а клиентам, у которых есть подписка Прайм или Прайм+, уже доступны предложения акции – с 6 по 12 ноября».

Владельцев подписки СберПрайм или СберПрайм+ ждут самые выгодные предложения в Зеленый день, рассказал Кирилл Царев. Для клиентов с подписками предложения стали доступны на три дня раньше, а начисление кешбэка бонусами СберСпасибо и скидки больше. Кроме того, по его словам, клиенты могут воспользоваться специальными условиями по картам, получать повышенные бонусы и скидки за покупки у партнеров с 6 ноября и до 12 ноября включительно.

«В Зеленый день клиенты смогут получить кэшбэк бонусами СберСпасибо при оформлении СберКарты. Новым владельцам СберКарт при первой покупке будет начислено 2 тыс. бонусов. А при открытии первой дебетовой карты предусмотрен другой приятный сюрприз – 10% кешбэка бонусами СберСпасибо за покупки в супермаркетах до конца ноября», – рассказал Кирилл Царев.

Для клиентов, которые планируют большие траты, тоже предусмотрено специальное предложение на Зеленый день, отметил представитель Сбера. По его словам, если оформить потребительский кредит в дни акции с 6 по 12 ноября, банк каждый месяц будет начислять кешбэк бонусами СберСпасибо в размере 4% от ставки при наличии подписки СберПрайм+ или пакета услуг СберПремьер. «Если кредит уже оформлен в дни акции, а подписки или пакета еще нет, то сразу после их подключения начнем начислять кешбэк», – добавил он.

«Всеми скидками и предложениями в этом году можно воспользоваться в СберБанк Онлайн, традиционно на сайте sber.ru и на сайтах и мобильных приложениях партнеров, – подчеркнул Кирилл Царев. – А для привлечения внимания молодых клиентов мы решили сделать символом крупнейшей распродажи нашего амбассадора – СберКота. Именно он представляет все наши скидки, огромные кешбэки и уникальные условия на все, что будет происходить в Зеленый день».