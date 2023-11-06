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НОВОСТИ

Во время местных выборов ЦИК Молдавии атаковали хакеры

20:30 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информационная система Центральной избирательной комиссии Молдавии на прошедших в воскресенье местных выборах подверглась атаке хакеров. Об этом заявила на итоговой пресс-конференции председатель комиссии Анжелика Караман.

«В день выборов, а именно после закрытия избирательных участков, были зафиксировано несколько попыток взлома информационных систем ЦИК. Специалисты из службы кибербезопасности отреагировали быстро и сумели обеспечить последующую работу системы и представления предварительных данных», — сказала Караман. По ее словам, на процессе подсчёта голосов этот инцидент не сказался, однако было зафиксировано несколько задержек, которые вызвали подозрения у кандидатов по поводу возможных подделок.

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