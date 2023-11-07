Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов на Украине

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не время для проведения выборов, и потребовал прекратить «вбрасывать в общество» эту тему.

«Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов, — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. — Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы».

По его словам, «должны прекратиться волны», которые раскалывают общество политически. Зеленский считает, что все в государстве должны сосредоточиться на вопросах обороны, и посоветовал структурам не тратить «энергию и силы на что-либо другое».