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НОВОСТИ

ПВО РФ уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над Черным морем и Крымом

09:05 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать 17 беспилотниками объекты на территории РФ, девять из них уничтожены и восемь перехвачены средствами ПВО над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», — сказали в ведомстве.

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