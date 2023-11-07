ПВО РФ уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над Черным морем и Крымом

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать 17 беспилотниками объекты на территории РФ, девять из них уничтожены и восемь перехвачены средствами ПВО над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», — сказали в ведомстве.