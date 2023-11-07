Президент Польши выдвинул Моравецкого на пост премьер-министра

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда решил внести на рассмотрение в Сейм (нижнюю палату парламента) кандидатуру Матеуша Моравецкого на пост премьер-министра республики.

«В ходе консультаций каждая партия выразила уверенность, что в новом Сейме она соберет большинство, необходимое для поддержки своего кандидата и будущего правительства в целом», — заявил Дуда в ходе телеобращения. Его слова приводит радиостанции RMF FM. «После спокойного анализа и консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьер-министру Матеушу Моравецкому», — сказал президент. Моравецкий является действующим главой правительства.

«Если миссия представителя [правящей партии] „Право и справедливость“ провалится, то на следующем этапе Сейм выберет кандидата на пост премьер-министра и я немедленно назначу его на эту должность», — добавил Дуда, отметив, что «все конституционные правила и сроки будут соблюдены».