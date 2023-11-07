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Армия Израиля заявила, что наносит удары по угрозам интересам страны на Ближнем Востоке

09:32 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты ВВС Израиля успешно сопровождают сухопутные подразделения израильской армии в ходе операции в секторе Газа, а также при необходимости наносят удары по любой цели, угрожающей интересам еврейского государства на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Он напомнил, что в течение дня начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви посетил авиабазу Неватим, где базируются истребители Adir (ивр. "Могучий", израильская модификация американского истребителя пятого поколения F-35).

"Истребители F-35 Adir поражают террористические цели и оказывают содействие сухопутным силам в ходе ударов с очень близкой дистанции - до 200 м. ВВС Израиля защищают пехотные подразделения по мере их продвижения. Параллельно те же самые ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку по любой угрозе израильским интересам в сфере безопасности", - заявил Хагари на вечернем брифинге.

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